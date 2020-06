Live Solidária: Vesperata do Amor traz música e romantismo para o final de semana

.

Celebrar o amor em suas mais diversas formas. Este é o objetivo da live “Vesperata do amor”, que será realizada no sábado (13), às 17h, no Palácio Anchieta, com transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado, da Camerata do Sesi e na televisão aberta, pela TV Educativa (TVE). Respeitando os protocolos de distanciamento social, a live traz um concerto com trilhas românticas nacionais e internacionais, executado com regência do maestro Leonardo David e músicos da Camerata do Sesi e da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.

A ideia da live veio da primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, que idealizou a apresentação, incluindo o formato, repertório e roteiro. “Precisamos espalhar o amor”, ressaltou. Veio dela a ideia de juntar o amor romântico com o amor na forma de solidariedade. Assim, a “Vesperata do Amor” também vai recolher doações para o Programa ES Solidário, ajudando a quem mais precisa neste momento de pandemia. As doações em dinheiro e de cestas básicas poderão ser feitas ao vivo, via Banestes ou pelo aplicativo Pic Pay.

Para a execução da apresentação, foi realizada uma parceria entre Secretaria da Cultura (Secult), TV Educativa, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Programa ES Solidário. O concerto será apresentado pela produtora de eventos Stella Miranda e pelo gerente de cultura do Sesi- Findes, Marcelo Lages. A programação conta ainda com apresentações de balé e de poesia falada.

Para assistir, basta escolher seu formato preferido. No instagram, através dos perfis @secult.es, @sesiculturaes ou @cameratasesi. No Youtube, a live poderá ser assistida pelos canais da Secult Espírito Santo e da Camerata Sesi. No Facebook, os internautas poderão acompanhadas pelos perfis da SecultES e da Orquestra Camerata Sesi. Na televisão, pelo canal aberto 2.1, canal 15 na Net ou 05 na RCA.

Serviço:

Live Solidária – Vesperata do Amor

Data: 13/06 (sábado)

Horário: 17 horas

Transmissão: Instagram: @secult.es @sesiculturaes @cameratasesi / Facebook: SecultES Orquestra Camerata Sesi / YouTube: SecultEspiritoSanto CamerataSesi / TVE: canal aberto 2.1, Net canal 15, RCA canal 05

