Live do iG desta 5ª: Alexandre Monteiro e o mercado de influenciadores digitais

Divulgação/Brasil Econômico Alexandre Monteiro é o convidado do programa Brasil Econômico Ao Vivo desta quinta-feira (17)

Nesta quinta-feira (3), a partir das 17h, o Brasil Econômico ao Vivo recebe o sócio-fundador da Non Stop, maior agência de influenciadores digitais da América Latina, Alexandre Monteiro , para falar sobre o impacto dos influenciadores digitais no mercado e novas estratégias de marketing. O programa faz parte de projeto de lives que acontecem sempre às quintas.

Formado em direito e com certificado de marketing digital da Columbia Business School , Alexandre é sócio de outros seis negócios, a maioria na área de publicidade e entretenimento.

Criada em 2015, a Non Stop une a expertise de Alex e dos sócios Kaká Diniz, Sergio Pitta, Klaus Cunha, Leonardo Pitta Pinho e Douglas Nascimento, atuando no planejamento e gestão de carreira, venda de shows, produção de conteúdo, publicidade e marketing de talentos artísticos nas principais plataformas (TV, Cinema, Teatro, Redes Sociais).

Atualmente, a Non Stop presta serviços a alguns dos maiores youtubers e influenciadores do país, como Whindersson Nunes , Tirullipa, Thiago Nigro, Simone (Simone e Simaria), GKay, Yuri Marçal e Dani Russo.

