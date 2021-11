Live do Brasil Econômico discute exigência de vacinação em empresas nesta quinta

Divulgação/iG Live irá discutir obrigatoriedade da vacinação nas empresas

A exigência de vacinação ou do comprovante de imunização é uma alternativa encontrada pelas empresas para retomar a normalidade de suas operações e voltar com o regime presencial nos escritórios. A medida, no entanto, é vista como abusiva pelo governo federal, que publicou uma portaria proibindo a demissão por justa causa devido à recusa da imunização.

A live do Brasil Econômico desta quinta-feira (18) vai debater a proposta do governo federal e a legalidade jurídica de empresas obrigarem seus funcionários a se vacinarem. O debate contará com a participação da advogada Alessandra Barreto Arraes, que deve tirar dúvidas do público.

A participação poderá ser feita pelo chat do YouTube e Facebook ou pela #BREconômico no Twitter. A live terá início às 17h e poderá também ser acompanhado através do LinkedIn.

Lives Brasil Econômico

Semanalmente, a redação do Brasil Econômico entrevista algum especialista para aprofundar um tema relevante do noticiário econômico. Sempre às quintas-feiras, as transmissões começam às 17h pela página do Facebook e pelo canal do iG no YouTube.