Litoral norte tem previsão de chuva forte para hoje e amanhã

Rovena Rosa/Agência Brasil – 22/02/2023 São Sebastião – Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo.

A Prefeitura de São Sebastião informou que há alerta de chuva forte para a região para esta quinta (23) e sexta-feira (24). A previsão é de acumulado de 35 mm de chuva para as cidades do litoral norte de São Paulo .

Confira, abaixo, a previsão para as cidades do litoral norte de São Paulo: São Sebastião: a chance de chuva é de 90%, com um volume de 35 mm. A temperatura deve ficar entre 23ºC e 28ºC; Ubatuba: chance de chuva também em 90%, com volume de 35 mm. A temperatura deve ficar entre 21ºC e 30ºC; Caraguatatuba: chance de chuva também em 90%, com volume de 20 mm. A temperatura deve ficar entre 22°C e 30°C; Ilhabela: chance de chuva também em 90%, com volume de 15 mm. A temperatura deve ficar entre 23ºC e 28ºC; Guarujá: chance de chuva também em 90%, com volume de 15 mm. A temperatura deve ficar entre 23°C e 29°C; Bertioga: chance de chuva em 67%, com volume de 35 mm de volume de chuva. A temperatura deve ficar entre 22°C e 29°C.

Segundo a Defesa Civil, também há condições para chuvas intensas, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e até mesmo granizo.

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado deixaram um rastro de destruição. Segundo última atualização da Defesa Civil, ao menos 49 pessoas morreram em decorrência das tempestades, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba .

Até o momento, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Além dos mortos, os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados em todo o estado.

Os trabalhos de busca continuam e ocorrem principalmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião e Juquehy. Durante a última terça-feira (21), as buscas chegaram a ser suspensas por conta de novas chuvas na cidade de São Sebastião. Havia risco de novos deslizamentos de terra na cidade.

No entanto, a partir das 22h os trabalhos foram retomados e seguiram pela madrugada.

Veja aqui como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo .

Fonte: IG Nacional