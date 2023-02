Litoral de SP: veja quais rodovias estão bloqueadas e interditadas

Reprodoção – DER-SP Região de Boiçucanga – Rodovia Rio-Santos

Segundo os dados do DER-SP (Departamento de Estradas e Rodagem) da manhã desta quarta-feira (22), a rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue com interdição total devido aos deslizamentos e desabamentos após fortes chuvas no litoral norte de São Paulo . O trecho Bertioga / São Sebastião (km 174 + 500 – São Sebastião) da rodovia Rio-Santos (SP-055) também está totalmente bloqueado.

Como alternativa, a pasta indiciou rotas aos motoristas que precisam deixar a região do litoral de São Paulo.

Mogi-Bertioga

“Motoristas devem usar como rotas alternativas às rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy”, informou o DER-SP.

Aos que precisarem deixar a Barra do Sahy (km 172), devem utilizar a Rodovia dos Tamoios como alternativa.

Houve um rompimento de tubulação, na altura do km 82, no município de Biritiba Mirim (SP); Queda de barreira nos quilômetros 90 e 91; Erosão no quilômetro 87.

Rio-Santos

O DER delimitou rota alternativa aos motoristas que precisam deixar a região. Sistema Anchieta/Imigrantes para quem está após Juquehy (km 176) sentido Bertioga e Tamoios, para quem está após km 173 sentido Caraguatatuba.

Parcialmente interditado

Km 061 – queda de barreira (Praia do Lamberto);

Km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza);

Km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga);

Km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha);

Km 095 – alagamento (Praia Massaguaçu);

Km 095 ao 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu);

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra);

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque);

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque);

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias);

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga);

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta);

Km 188 – erosão (Praia de Boracéia);

Km 189 – erosão (Praia de Boracéia).

Oswaldo Cruz

A rodovia Oswaldo Cruz (SP 125) tem uma base da Polícia Rodoviária de Ubatuba no km 88. No trecho Taubaté/Ubatuba há também tráfego congestionado sentido Taubaté. Segundo o DER, o tempo na região é bom e com boa visibilidade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política