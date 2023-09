Lista dos 5 melhores alimentos protéicos para ganhar massa muscular

Os alimentos protéicos são imprescindíveis para quem quer ganhar massa muscular. Confira lista publicada no site Eat This Not That

Para ganhar massa muscular, não basta puxar ferro. A hipertrofia exige também um bom aporte proteico. Portanto, se a ideia for construir músculos, opte por alimentos ricos em proteínas.

Além de permitir que o ganho de massa magra ocorra de maneira mais rápida, as proteínas também ajudam na perda de peso, uma vez que os alimentos são convertidos em estrutura muscular e não em gorduras.

Confira as cinco melhores opções de alimentos proteícos para ganhar músculos:

1. Peito de frango

O peito de frango se tornou uma escolha bastante popular entre os entusiastas da musuclação, e por boas razões. Segundo o site Eat This Not That, em cada porção de 90 gramas, você encontrará cerca de 26 gramas de proteína de alta qualidade.

2. Iogurte grego

Seja misturado em um smoothie, espalhado sobre panquecas ou usado como substituto do creme de leite, o iogurte grego oferece benefícios significativos devido ao seu alto teor de proteína.

Por conta da maneira como é preparado, o iogurte grego retém muito mais proteínas do que o iogurte tradicional – são 17 gramas em uma embalagem comum.

3. Salmão

O salmão é conhecido por ser rico em proteínas. De acordo com o site Eat This Not That, um filé de 90 gramas contém 17 gramas e, além disso, o peixe é também uma excelente fonte de creatina, que ajuda na construção de massa magra.

4. Ovos

Os ovos também são essenciais para aqueles que buscam ganhar massa muscular. Cada ovo contém 6 gramas de proteína de alta qualidade. Além disso, os ovos contêm colina, outro nutriente fundamental para a construção muscular.

5. Feijão

O feijão é uma excelente escolha para apoiar a construção muscular. Meia xícara de feijão cozido, por exemplo, contém 9 gramas de proteínas, além de fornecer ferro para o transporte de oxigênio aos músculos.