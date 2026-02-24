Lista de espera: Governo do Estado divulga quadro com vagas remanescentes do Nossa Bolsa 2026

Se você se inscreveu no Nossa Bolsa 2026 e não foi contemplado com uma vaga no resultado da 1ª e 2ª chamada, a lista de espera é para você. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta terça-feira (24), o quadro com as vagas remanescentes do programa, ou seja, as bolsas oferecidas que não foram preenchidas pelos selecionadas e suplentes.

O quadro de vagas pode ser acessado clicando aqui. O inscrito que optar por concorrer às vagas deve manifestar seu interesse no site www.fapes.es.gov.br/nossa-bolsa no prazo que começa nesta quarta-feira (25) e termina na próxima segunda-feira (02).

Na lista de espera, o inscrito pode alterar o curso e a instituição escolhida anteriormente. Dessa forma, mesmo que o curso escolhido inicialmente não tenha bolsas remanescentes, o interessado poderá trocar o curso e concorrer às vagas remanescentes disponíveis.

A classificação será realizada pela mesma nota do Enem escolhida pelo candidato para concorrer ao edital no ato da inscrição.

O Nossa Bolsa 2026 disponibilizou 1.001 bolsas e mais de 40 opções de cursos de nível superior distribuídas em instituições de ensino particulares localizadas em 12 municípios capixabas.

O que é o Programa Nossa Bolsa?

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

“Este é um programa prioritário para o Governo do Estado, porque dá a oportunidade de pessoas transformarem suas vidas por meio do estudo. O acesso ao Ensino Superior pode mudar perspectivas de vida e permitir que se construa um futuro melhor, de mais inclusão para os capixabas”, destacou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Serviço:

Começou o prazo para manifestação de interesse na lista de espera do Nossa Bolsa 2026 (última etapa do edital)

Quem pode participar?

Quem se inscreveu no edital e não foi selecionado nos resultados da 1ª e 2ª chamada

Qual o prazo para manifestar interesse?

De 25/02 a 02/03/2026

Qual o site?

www.fapes.es.gov.br/nossa-bolsa

Como acesso o quadro com as vagas remanescentes?

Clique aqui



