Lista de devedores da B3 bate recorde e chega a quase 54 páginas

Fernanda Capelli Lista de devedores da B3 (B3SA3) bate recorde e chega a quase 54 páginas

O número de investidores está crescendo no Brasil. Contudo, da mesma forma que a Bolsa de Valores (B3) ganha novos integrantes, a lista de devedores do Ibovespa aumenta .

Chegando ao seu recorde este mês, a listagem conta com 54 páginas, quantidade esta que equivale a cerca de 2,2 mil pessoas físicas inadimplentes.

Educação financeira

A educação financeira do Brasil está crescendo a cada dia. Isso porque, o mundo das ações e investimentos era visto como um espaço no qual apenas os com maior poder aquisitivo poderiam transitar.

No entanto, a B3 possui mais de 4 milhões de pessoas que investem atualmente, desde os mais ricos, até os mais pobres. Mesmo assim, a lista de devedores só cresce, o que pode ser um diagnóstico que indica que alguns não estão sabendo administrar suas aplicações.

