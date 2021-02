Lira promete reforma administrativa até maio e tributária em outubro

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Lira pretende votar reforma administrativa ainda no primeiro semestre deste ano

Arthur Lira (Progressistas – AL), presidente da Câmara dos Deputados , prometeu aos banqueiros entregar neste ano a aprovação de duas reformas econômicas : a administrativa e a tributária . Após um jantar com integrantes da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) , o deputado afirma que pode concluir a reforma administrativa em dois meses na sua casa, que poderia ser concluída no Senado em mais um mês.

“Assim teremos um marco para o primeiro trimestre desta nova gestão do Congresso”, afirmou Lira em vídeo distribuído pela Febraban após o jantar.

Lira afirmou que assim que for constituída a nova composição da Comissão de Constituição e Justiça , prevista para a próxima semana, a reforma administrativa deverá ter uma tramitação prioritária.

Ele afirmou, contudo, que a reforma tributária tende a demorar mais para ser aprovada, devido à complexidade do tema, e por envolver o interesse de diversos atores, como os governos estaduais, prefeituras e a iniciativa privada. Assim, ele espera que sua aprovação ocorra em um período entre seis e oito meses.

Lira voltou a dizer que tem boa relação com o governo, de forma “harmônica e independente”. Questionado em uma entrevista da Febraban, ele disse que tem uma relação respeitosa com Paulo Guedes, ministro da Economia, e que ambos têm trocado impressões: ele dando cenários e dicas políticas ao ministro, que por sua vez passa dados e informações econômicas ao deputado.

“A relação com o ministro Paulo Guedes é boa, é respeitosa. Quando eu tenho dificuldades eu coloco, quando ele tem dificuldades ele coloca, nós conversamos sobre as situações. A percepção política quem tem a obrigação de passar ao ministro sou eu, como está o cenário, o que é mais palatável ou não. Do outro lado ele fala dos caminhos, das consequências”, disse.

Ele reconheceu que é sempre mais fácil para o governo aprovar reformas na primeira metade do governo, mas negou que a proximidade com as eleições de 2022 vão afetar o andamento das reformas no Congresso.

“Nós vamos entregar neste ano as reformas que ficaram de 2019 e 2020”, prometeu Lira.