Lira faz piada com Boulos em jantar; saiba detalhes

Montagem Boulos participou de jantar organizado por Arthur Lira

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) participou de um jantar promovido pelo presidente da Câmara , Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial da Presidência da Casa, na noite da última quinta-feira (26). Apesar de serem adversários políticos, eles conversaram em tom bem-humorado.

De acordo com informações do portal G1, o psolista afirmou ter participado do jantar para “reforçar a convivência democrática”. Ele relatou que deixou claro para Lira que votará em Chico Alencar (PSOL-RJ), único concorrente de Lira até o momento pela Presidência da Câmara.

A conversa entre os dois foi descrita como civilizada e bem-humorada. Ao escutar de Boulos que não receberia o seu apoio, Lira falou em tom de brincadeira que o deputado federal mais votado em São Paulo desse um voto de confiança, nem que fosse “meio voto”.

O psolista fará parte da bancada governista de Lula, mas avisou que o PSOL terá papel independente em algumas questões. Uma delas é justamente contra Arthur Lira. Boulos e seus companheiros de partido já disseram publicamente que serão oposição contra qualquer atitude que for considerada negativa por parte do ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A oposição do PSOL não é por acaso. Há muita desconfiança dos psolistas com Lira por causa da relação dele com Bolsonaro. Entre 2021 e 2022, o presidente da Câmara foi acusado de proteger o antigo mandatário do país. Um dos exemplos usados é a não abertura de pedido de impeachment.

Lira terá apoio amplo na Câmara

Apesar da rejeição do PSOL, Lira terá enorme apoio na Câmara. Ele contará com os votos de deputados tanto do PL quanto do PT. Não por acaso o jantar contou com a presença de diversos parlamentares, como Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, Mário Frias e Érika Hilton.

O PT cogitou formar uma base governista para isolar o PL, mas percebeu que não teria votos suficientes e decidiu negociar espaço na Mesa Diretora com Lira. A intenção é evitar que o presidente da Câmara se coloque como oposição ao governo federal.

O PL também iniciou conversas para lançar um nome, mas chegou à conclusão que o melhor caminho era apoiar Lira. Valdemar Costa Neto até ameaçou expulsar qualquer parlamentar do partido que se coloque concorrente do atual chefe da Câmara.

Fonte: IG Política