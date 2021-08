Reprodução: Alto Astral Lipstick Nail: confira a tendência da unha em formato de batom

De francesinhas coloridas a unhas 3D, as amantes de nail art não param de inovar nas tendências quando o assunto são unhas personalizadas! A última da vez, que tem, inclusive, repercutido nas redes sociais, são as unhas em formato de batom, mais conhecidas como Nail Lipstick.

Assim, com a onda de fashionistas abandonando as unha tradicionais, como a redonda ou a quadrada, talvez seja hora de inovar nas mãos e optar por moldes cada vez mais ousados.

Se você sabe bem as manhas da lixa de unha, é possível fazer a tendência em casa mesmo. A dica, portanto, é: ao invés de lixar suas unhas nos moldes comuns, como stiletto ou a clássica unha quadrada, é preciso fazer o molde na diagonal. E pronto! Agora é só ser criativa na hora de escolher as cores e os desenhos que serão aplicados nas unhas.

Sendo assim, para abandonar os formatos tradicionais e arriscar em um modelo diferente, confira algumas ideias para você aderir às Nail Lipstick nas suas mãos:

Preto básico

Reprodução / Instagram @luxgenics

Quer aderir a essa moda, mas ainda não quer se arriscar nas cores? Fique tranquila, pois tem solução! Aposte no pretinho básico para não deixar a elegância de lado e aproveite para inovar nos assessórios. Anéis dourados e pulseiras chunky podem ser uma boa pedida para a produção ficar completa.

Tie Dye

Reprodução / Instagram @blaquenblanc

Mais moderna que essa estampa? Impossível! Com uma pegada avant basic , as unhas com desenhos divertidos deixam a produção atual e encantadora. Aposte no contraste de cor e deixe suas unhas cada vez mais fashion.

Animal print

Reprodução / Instagram @rme_loveslife

Você viu?

Combinar o formato de batom com o animal print é a fórmula certa para deixar a produção das mãos bem atual. Se você não quiser unhas longas, aposte nas curtinhas que o resultado será incrível também!

Kidcore

Reprodução / Instagram @toxicbtchrai

Com inspiração nos anos 2000, o estilo kidcore está fazendo o maior sucesso não só nas roupas, mas nas unhas também. Assim, se jogue nos smiles e abuse das estampas mais descontraídas.

Francesinha

Reprodução / Instagram @finesseyourclaws

Se usar um molde diferente nas mãos já está de bom tamanho para você, na hora de pintar, invista na clássica e repaginada francesinha. O resultado é uma unha elegante, porém fashion, ótima para eventos mais chiques.

Mistura de cores

Reprodução / Instagram @llexis.a

Aposte em várias cores de uma vez! Se você quer deixar o básico de lado, use e abuse das cores e faça uma mistura com as suas preferidas. Preste atenção nos detalhes e divirta-se na hora de estiliza-las!