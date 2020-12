Guilherme Dotto Link PNG recebe Bombardier Dash 8-400

No último sábado (05), a Link PNG, subsidiária da Air Niugini, companhia aérea de Papua-Nova Guiné, recebeu uma unidade do De Havilland Dash 8-400, que deveria ter sido entregue em 2019.

Com o atraso endurecido pela crise de saúde que atingiu todo o mundo, o cronograma da empresa em colocar na frota a aeronave que ainda não possui uma matrícula confirmada foi modificado, só sendo possível entregar o bimotor no fim de 2020, devido às condições e a flexibilização das restrições em Papua-Nova Guiné.

A confirmação do arrendamento da aeronave se deu através de um comunicado à imprensa no site da Nordic Aviation Capital (NAC), onde o locador afirmou que um De Havilland Dash 8-400, com número de série 4184 foi entregue à Link PNG.

A aeronave configurada para 74 passageiros realizou seu primeiro voo em 2007, e entrou em operação em 2008 pela Lynx Aviation. O bimotor turboélice operou também pela Frontier, SkyWork Airlines, Air Berlin e Eurowings.

Com sua frota composta por nove aeronaves Dash 8, com variantes nas versões -200, -300 e -400, a Link PNG tem o Aeroporto Internacional de Port Moresby Jacksons como base.

