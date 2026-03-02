Linhas do bairro São Cristóvão ganham novas opções de integração temporal

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizou novas opções de integração temporal para os ônibus que circulam do bairro São Cristóvão, em Vitória. Agora, as linhas 074, 173 e 181 realizam novas integrações com ônibus que se deslocam em direção a outros bairros da Capital e também para outros municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).

O objetivo das integrações é garantir mais opções de deslocamento para o usuário, trazendo mais comodidade e sem necessidade de pagar outra passagem, se respeitado o limite de tempo da integração.

Os moradores do bairro São Cristóvão terão opções de integração que duram até 60 minutos, como é o caso da linha 074 (São Cristóvão / Bairro Da Penha), e 45 minutos nas linhas 173 (Tabuazeiro / Rodoviária) e 181 (Grande Vitória / Tabuazeiro via Bairro Universitário). Essas linhas poderão integrar com outras que vão em direção a bairros de Vitória, como Jardim da Penha, Aeroporto e Jardim Camburi, além dos municípios, como Serra, Vila Velha e Cariacica.

Para realizar a integração, o passageiro pode, por exemplo, embarcar na 173 no Recreio dos Olhos, na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, seguir até a Avenida Paulinho Muller, em Jucutuquara, desembarcar e utilizar a integração temporal para entrar na linha 506 dentro do limite.

Vale lembrar que qualquer ponto de parada ao longo do itinerário das linhas citadas acima está disponível para integração temporal. Para consultar todos os locais disponíveis, acesse o site da Ceturb-ES, e, na aba Sistema Transcol GV, clique em Integra GV e insira a linha que deseja visualizar.

Confira as linhas que permitirão integração temporal com as linhas do bairro São Cristóvão:

Os usuários da linha 074 poderão realizar integração com 54 novas linhas do Sistema Transcol, sendo elas municipais de Vitória ou troncais, em um intervalo de 60 minutos. Confira as linhas: 022, 103, 111, 112, 121, 122, 124, 184, 211, 212, 213, 214, 302, 310, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 527, 529, 532, 535, 536, 539, 541, 548, 551, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 572, 573 e 597.

A linha 173 terá 48 novas opções de integração, essa com tempo de integração de 45 minutos, também com linhas que circulam pelos os bairros de Vitória e linhas troncais que levam a outros municípios. Confira a seguir todas as novas opções de integração: 103, 111, 112, 121, 122, 124, 161, 164, 184, 211, 212, 213, 241, 302, 310, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 522, 523, 524, 527, 529, 532, 535, 536, 539, 541, 548, 553, 557, 558, 561, 572 e 597.

A linha 181 terá 36 novas linhas integradas, também com tempo de integração de 45 minutos e levando aos bairros de Vitória e municípios adjacentes. Confira as linhas: 103, 111, 121, 161, 164, 211, 241, 310, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 516, 518, 519, 522, 524, 527, 529, 535, 536, 539, 553, 557, 558, 559, 561, 562, 572, 573 e 597.

Todas as integrações temporais podem ser consultadas no site da Companhia.