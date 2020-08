Linhares recebe mais de R$ 2,6 milhões para apoio às ações de assistência social

Eles cobram a reabertura dos estabelecimentos e dizem que Sindbares-ES não os representa.

Empresários donos de bares e restaurantes fazem um protesto na manhã desta segunda-feira (3) e fecham a Rodovia BR 101, em Linhares, na altura do trevo do Colégio Estadual. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eco 101 e Guarda Municipal acompanham o movimento, que é pacífico. A rodovia está completamente fechada, mas por alguns momentos há fluxo pelas pistas laterais.

Eles cobram a reabertura de bares e restaurantes, que fecharam há mais de quatro meses por causa da pandemia de coronavírus e exigem uma reunião com o Governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, para dialogar sobre a flexibilização de funcionamento do setor. Os empresários também alegam que o Sindibares – Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo não os representa, já que segundo eles, no primeiro movimento realizado em Vitória não houve qualquer retorno sobre as revindicações do setor.

Os empresários pedem a reabertura de bares e restaurantes de segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas, e ainda a abertura aos sábados e domingos, com atendimento presencial. A manifestação ocorre dois dias depois do anúncio da atualização do Mapa de Risco do Governo do ES, em que Linhares e a maioria dos municípios do norte e noroeste do Estado permanecem no Risco Moderado, exceto Colatina que permanece no Vermelho, isto, é Risco Alto.

Em Linhares, por exemplo, por se encontrar no Risco Moderado, os empresários precisam seguir as exigências do Governo do Estado, em que bares permanecem fechados, e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, aos sábados das 10 às 16 horas, e os domingos devem permanecer fechados.

“O objetivo é fazer um protesto contra o que chamam de falta de apoio governamental e alertar a população de que, se nada for feito, pouquíssimos restaurantes vão conseguir sobreviver à quarentena”, explica Tiago Bachetti, um dos empresários que está a frente do manifesto pacífico.

Ele, que também é presidente da Câmara Setorial de Gastronomia de Linhares (Caseg), acredita que os bares e restaurantes tem capacidade de voltar a funcionar e receber os clientes desde que adotem cuidados necessários, como o distanciamento entre mesas, limite de pessoas no estabelecimento, atendimento com máscaras, não atender balcão e álcool gel nas mesas.