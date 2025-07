Linhares deve ganhar título de Capital Estadual Moveleira

Linhares pode se tornar a Capital Estadual Moveleira do Espírito Santo. A iniciativa consta no Projeto de Lei (PL) 206/2025, que já conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e agora será analisada pelos colegiados de Turismo e Finanças.

Segundo o autor da proposta, deputado Dr. Bruno Resende (União), Linhares conta com 140 empresas de móveis seriados e marcenarias moveleiras. A atividade envolve a produção e venda de móveis, desde a coleta de matérias-primas até a comercialização dos produtos fabricados.

O deputado afirma que essas empresas contribuem para a geração de empregos e impulsionam a economia do município. Dessa forma, o título tem como objetivo a valorização da atividade no território, buscando atrair novos investimentos e, por consequência, fortalecer a identidade regional.

Conforme a proposta, o Poder Executivo poderá colaborar com promoções e incentivos a ações e campanhas que valorizem a atividade moveleira em Linhares.

Se for aprovado no Plenário e virar lei, o texto passará a constar no Anexo da Lei 10.974/2019, que consolida a legislação referente à concessão de títulos em homenagem a municípios do estado.

Fonte: POLÍTICA ES