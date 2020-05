Linhares confirma quarta morte por coronavírus 

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou no início da noite dessa terça-feira (26) mais uma morte em consequência do novo coronavírus. O município tem 116 casos confirmados da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde não deu detalhes do paciente que veio a óbito. Mas segundo informações, seria uma uma idosa de 73 anos. Ela foi enterrada na manhã dessa terça.

De acordo com a prefeitura, o município registrou cinco novos casos da doença. Linhares tem 116 confirmações de coronavírus. Em compensação, segundo a secretaria de Saúde, já são 91 pessoas curadas na cidade.

O óbito confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa terça já está registrado no Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

(*Folha Vitória)