Linha Galaxy S23 chega ao Brasil com câmera poderosa por até R$ 11 mil

Divulgação/Samsung Galaxy S23 e S23 Plus chegam ao Brasil

A Samsung anunciou nesta quarta-feira (1º) sua nova linha de smartphones topo de linha Galaxy S23. Além do modelo padrão, a fabricante também apresentou o Galaxy S23 Plus, versão com especificações iguais e tamanho maior, e o Galaxy S23 Ultra, com características mais poderosas.

Este foi o primeiro Galaxy Unpacked deste ano, evento no qual a empresa mostra seus novos produtos. Mantendo a tradição dos últimos anos, o Galaxy S23 e o Galaxy S23 Plus mantiveram o design arredondado, enquanto o Galaxy S23 Ultra é mais quadrado, além de vir acompanhado da S Pen, caneta inteligente da marca.

A grande novidade desta linha são as câmeras, que ganharam inovações em relação à linha anterior.

Além disso, os três smartphones vêm equipados com Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, adaptação do processador mais moderno da Qualcomm criada para os celulares da Samsung.

Melhorias nas câmeras

De acordo com a Samsung, a câmera presente na linha Galaxy S23 é a melhor já lançada pela fabricante.

Os destaques começam com os vídeos, sendo possível produzir clipes com mais precisão de cor, sobretudo em áreas muito claras ou muito escuras. Além disso, vídeos em 4K e 60 fps podem ser feitos, pela primeira vez, com as câmeras frontais.

Na traseira, também dá para optar pela filmagem em 8K e 30 fps com o campo de visão mais amplo. A Samsung ainda promete que os vídeos e imagens feitos com os smartphones têm 2,5 vezes mais luz do que a geração anterior.

Já no que diz respeito às fotos, a Samsung trouxe num novo modo de astrofotografia aos smartphones, permitindo que os usuários façam fotos noturnas do céu, estrelas e Lua com mais detalhes.

Com uso de inteligência artificial, a fabricante ainda afirma ter melhorado as fotos noturnas, o modo retrato e o foco. Um novo algoritmo de processamento de imagens separa ruídos de detalhes, trazendo mais nitidez.

Divulgação/Samsung Galaxy S23 Ultra tem câmeras poderosas

No Galaxy S23 Ultra, as inovações vão além. O smartphone vem equipado com câmera de 200 MP, o que permite combinar quatro pixels e produzir fotos de 50 MP com altíssima qualidade. Em luz baixa, o celular combina 16 pixels, fazendo fotos de 12,5 MP com mais luz.

Além disso, a Samsung dobrou a capacidade do sistema de estabilização do Galaxy S23 Ultra, permitindo fotos e vídeos mais profissionais. Confira as especificações das câmeras:

Galaxy S23 e S23 Plus

Câmera wide de 50 MP

Câmera ultrawide de 12 MP

Câmera telefoto de 10 MP

Câmera frontal de 12 MP

Zoom de 30 vezes

Galaxy S23 Ultra

Câmera wide de 200 MP

Câmera ultrawide de 12 MP

Câmera telefoto de 10 MP

Câmera frontal de 12 MP

Zoom de 100 vezes

Além das câmeras

Além do conjunto de câmeras, os três novos smartphones da Samsung vêm equipados com o novo processador Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, com 5G. A linha promete ter CPU 34% melhor que a versão anterior, GPU com performance 41% melhor, e NPU 49% otimizada. O desempenho permite que os smartphones rodem jogos com facilidade.

No que diz respeito à bateria, o Galaxy S23 tem 3.900 mAh, o Galaxy S23 Plus tem 4.700 mAh e o Galaxy S23 Ultra tem 5.000 mAh. Com sistema de resfriamento melhorado na versão Ultra, a Samsung promete maior duração da bateria.

Os três smartphones vêm equipados com One UI 5.1, que chegará a outros celulares Galaxy em breve.

Veja o tamanho e a capacidade de cada um dos modelos:

Galaxy S23 – 6,1 polegadas com resolução FHD+ e 8 GB de memória RAM

Galaxy S23 Plus – 6,6 polegadas com resolução FHD+ e 8 GB de memória RAM

Galaxy S23 Ultra – 6,8 polegadas com resolução QHD+ e 12 GB de memória RAM e opções com 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento interno

Preço e disponibilidade

Os novos modelos estão em pré-venda a partir desta quarta-feira, e estarão disponíveis no dia 17 de fevereiro. Pela primeira vez, o lançamento no Brasil veio na mesma data que o global. Confira os preços praticados por aqui:

Galaxy S23

128 GB – R$ 5.399,10

256 GB – R$ 6.499 (valor promocional de pré-venda de R$ 5.399,10)

Galaxy S23 Plus

256 GB – R$ 6.299,10

512 GB – R$ 7.999 (valor promocional de pré-venda de R$ 6.299,10)

Galaxy S23 Ultra

256 GB – R$ 8.549,10

512 GB – R$ 10.499 (valor promocional de pré-venda de R$ 8.549,10)

1 TB – R$ 11.249,10

Fonte: IG TECNOLOGIA