Linha 2020 da Volkswagen Amarok; confira os preços

Divulgação Ford Ka sai por R$ 61.990, enquanto o EcoSport despenca de R$ 105.990 para R$ 99.990; veja versões

A Ford prepara condições especiais de Natal para as linhas Ka e EcoSport, com descontos de até R$ 6 mil para algumas versões. De acordo com o site oficial, as ofertas de fim de ano duram até janeiro de 2020 (conforme a disponibilidade de estoque).

O Ford Ka 1.0 S, o modelo mais em conta da marca no Brasil, está sendo oferecido com um generoso desconto de R$ 4,3 mil. Portanto, o hatch compacto que normalmente sai por R$ 46.290 vai para R$ 41.990 nas concessionárias do Grupo CAOA.

O hatch compacto vem com motor de três cilindros, que rende 85 cv de potência e 10,7 kgfm de torque, sempre com o câmbio manual de cinco marchas. Há direção assistida, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas de bebê e iluminação no porta-malas.

Já o EcoSport tem desconto na versão Storm. O SUV com tração integral despenca de R$ 105.990 para R$ 99.990 – conferindo o abatimento de R$ 6 mil. O SUV, com motor 2.0, de 176 cv a e 22,6 kgfm de torque, vem equipado com o moderno câmbio automático de seis marchas.

A lista de equipamentos da versão Storm é longa. Na parte de segurança, traz seis airbags (frontais, laterais e de cortina), chamada de assistência de emergência e assistente de partida em rampa. No pacote conforto, há ar-condicionado digital, chave com função presencial e teto-solar, além de sistema de som de alta-fidelidade da Sony.