Lingeriecore: A tendência de roupas íntimas que vai bombar em 2024

Lingeriecore: saiba tudo sobre a tendência que evidencia a lingerie nos looks





Entre as várias tendências que fizeram sucesso este ano, a lingeriecore, é uma delas, que acabou sendo incorporada em looks do dia a dia e apareceu nas Semanas da Moda.

Com a preferência pelo conforto, trazida desde a pandemia e criando o estilo comfy e oversized, a lingerie foi uma das protagonista das produções, trazendo os materiais tão característicos, como rendas, sedas e transparências para produções casuais. Essa tendência vai além das peças íntimas tradicionais, e incorpora também corsets, camisolas, bodysuits e até mesmo pijamas.

A atriz e embaixadora da Intimissimi, Camila Queiroz, adepta da #lingeriecore há anos, recomenda deixar o medo de lado e arriscar nas combinações. “As lingeries podem ser peças protagonistas de um look e fazer a diferença de uma forma totalmente inesperada. Eu adoro misturar peças de lingerie nos meus looks casuais, acho que fica lindo e foge do óbvio. Um body com peças em alfaiataria ou apenas um sutiã belíssimo por baixo, por exemplo, é uma combinação que eu adoro!”, diz.

Uma opção clássica, porém, ousada é combinação de body e blazer, que pode ser muito versátil para quem quer transitar entre diferentes momentos do dia, desde o trabalho para uma saída com as amigas, ou até para um encontro a dois. Para os dias mais quentes do começo de 2024, a aposta são os tops rendados e coloridos, além dos sutiãs triângulo em seda, que dão um toque charmoso e divertido às combinações de calça jeans e tênis.

Outra dica é apostar nas hot pants, ou calcinhas de cintura alta, combinadas com meias-calças opacas para trabalhar a ideia de transparência e do efeito tatuagem.

Fonte: Mulher