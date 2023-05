Linda Yaccarino: quem é a nova CEO do Twitter anunciada por Elon Musk?

Reprodução/Instagram Linda Yaccarino será a nova CEO do Twitter

Depois de anunciar que deixará o cargo de CEO do Twitter dentro das próximas seis semanas, Elon Musk confirmou nesta sexta-feira que Linda Yaccarino assumirá o comando da empresa.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Linda Yaccarino como a nova CEO do Twitter! Ela focará principalmente em operações de negócios, enquanto eu me concentro em design de produtos e novas tecnologias. Ansioso para trabalhar com Linda para transformar esta plataforma em X, o aplicativo de tudo”, escreveu Musk, em sua conta no Twitter.

Desde 2020, Linda é presidente de publicidade global e parcerias no conglomerado de mídia e entretenimento NBC Universal, empresa onde trabalha há mais de sete anos. Antes disso, a executiva já atuou por quase 20 anos no conglomerado de mídia Turner, onde chegou a ocupar o cargo de vice-presidente executiva.

No comando do time de publicidade da NBC Universal, Linda foi responsável por monetizar o portfólio da empresa, criar parcerias de distribuição de conteúdos e supervisionar todas as vendas globais de anúncios, parcerias, marketing, tecnologia de anúncios, dados, medição, comércio e iniciativas estratégicas.

“Por trás de qualquer programa, em qualquer tela, há toda uma infraestrutura econômica e tecnológica em ação. Ninguém tem uma mão maior em moldá-la do que Linda Yaccarino”, diz a descrição do seu perfil no LinkedIn.

Formada em Artes Liberais e Telecomunicações pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Linda já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos durante sua carreira, relacionados à liderança feminina, negócios, publicidade e entretenimento.

Além da carreira na indústria de entretenimento, Linda também é presidente da força-tarefa do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho e faz parte do Comitê Diretivo dos Governadores da Indústria de Mídia, Entretenimento e Cultura do órgão.

