Lima Duarte mostra antes e depois ao lado da filha

Divulgação/Instagram/_limaduarteoficial Antes e depois de Lima Duarte com a filha Mônica

Abrindo o baú das lembranças, o ator Lima Duarte usou suas redes sociais para compartilhar duas fotos em que aparece com umas de suas quatro filhas, Mônica Maluf. Uma das fotos é atual e a outra é do passado.

No primeiro registro, Mônica aparece ainda bebê sendo segurada pelo pai. Na segunda foto, os dois tentaram refazer a primeira com a mesma pose, para demonstrar os efeitos do tempo.

“O que o tempo fez conosco? Não importa, porque o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que aconteceram. Por isso existem coisas inesquecíveis, momentos inexplicáveis e pessoas incomparáveis!”, escreveu o artista aos 90 anos, completados em março deste ano.

Divulgação/Instagram/_limaduarteoficial Publicação de Lima Duarte no Instagram









– Informações de TV e Famosos, do portal UOL.