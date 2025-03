Lima Duarte celebra 95 anos e emociona internautas com depoimento: ‘Muitas vidas’

Lima Duarte compartilhou neste sábado (29), um vídeo para celebrar seu aniversário de 95 anos, e emocionou os seguidores do Instagram. O ator explicou que graças aos seus personagens, ele sente como se tivesse vivido muitas vidas.

Para comemorar a data especial, Lima relembrou sua trajetória, marcada por sucessos da TV como Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro (1985), e Sassá Mutema de O Salvador da Pátria (1989). “Hoje completo 95 anos de idade. Para alguns uma vida, para mim, muitas vidas através de personagens que me permitiram ser mais do que apenas um.”, iniciou ele.

“Cada um deles me ensinou algo, me moldou, me transformou em quem eu me tornei. Cada personagem foi uma alma que se manifestou no meu corpo e que posso sentir até hoje pulsando. Chego aos 95 anos de idade e olho para trás e vejo que cada uma dessas vidas me ensinaram sobre amor, dor, esperança, medo, coragem, me trouxeram até aqui. Quando eu partir, saibam que cada personagem que vivi continuará vivo para sempre porque a arte é eterna e eu, Lima Duarte, sou apenas um porta-voz da eternidade”, finalizou o ator, todo emocionado. Confira abaixo: