Lilia Cabral conta que voltou para a terapia por causa de medo da Covid-19

Reprodução/Instagram Lilia Cabral retorna à terapia na pandemia





A atriz Lilia Cabral, de 64 anos, revelou em entrevista ao Extra que voltou para a terapia por causa da pandemia do coronavírus.

Segundo a atriz, a sensação de alerta por causa da Covid-19 a motivou a procurar ajuda psicológica. “Voltei, é necessário (…) Ficamos com um ponto de interrogação, sem saber do futuro. E o medo muito grande de uma doença da qual você pode se salvar ou não. A pandemia foi um retrocesso nas nossas vidas. Fomos ao encontro do que nunca imaginamos, e, ao mesmo tempo, houve a necessidade de se reinventar para sobreviver”, disse Lilia.





A atriz ainda lamentou a morte de Paulo Gustavo em decorrência de complicações da Covid-19. “Eu o conheci em ‘Minha mãe é uma peça’ no teatro, fiquei encantada e pensei nele para o personagem em ‘Divã’. É uma perda que vai doer por muito tempo”.