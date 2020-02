Ligia Mendes posta sobre problema sexual do marido

A internet ficou em polvorosa com uma postagem feita por Ligia Mendes . A apresentadora do “Tricotando” postou uma foto com o marido Dado Ribeiro e a seguinte legenda: “Vamos falar sobre impotência ? Graças ao meu marido hoje estamos com parceria no @bmg.brasil. Há 10 anos Dado sofre de ejaculação precoce e falta de libido. Resolvi aceitá-lo como ele é. Às vezes mais vale mais um amigo do que um amante. Obrigado @doutorjamal”.

arrow-options Reprodução/Instagram/@ligiamendes Ligia Mendes e o marido Dado Ribeiro

Intrigada com o post, esta colunista resolveu começar a apurar. O primeiro erro é que a especialidade do Doutor Jamal, marcado na postagem, é otorrino. E aí a coluna descobriu que Ligia foi mais uma vítima da trolagem de Maurício Meireles em seu show de stand up.