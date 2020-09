Liga Nacional de Futsal: Tubarão e Umuarama ficam no 1 a 1

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta quinta (3) que o Troféu Brasil de Maratonas Aquáticas foi marcado para o dia 5 de dezembro na praia de Inema, na Bahia. Assim como na natação, que realizará o seu torneio entre 9 e 12 de dezembro na piscina olímpica do Vasco da Gama, o Troféu Brasil de Maratonas Aquáticas acontecerá de forma 100% presencial.

“É muito importante que tenhamos uma competição de alto rendimento em 2020. Os atletas profissionais disputarão uma vaga na seletiva olímpica. Então é primordial que eles tenham uma prova ainda neste ano para colocarem a competitividade em dia”, afirmou o diretor de Maratonas Aquáticas da CBDA, Sergio Silva.

“Será uma competição, que, esperamos, marque um recomeço da Maratona Aquática do Brasil. A segurança sempre foi uma das maiores preocupações da Maratona Aquática, agora, com a situação da pandemia, a atenção será redobrada e vamos conseguir fazer uma grande prova”, disse o presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos, Diego Albuquerque.

Brasileiros em prova italiana

No próximo domingo (6), os maratonistas aquáticos Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo participarão da Travessia Nápoles-Capri, prova com trajeto aproximado de 36 km.

Sem competir desde fevereiro, a dupla passou por três semanas intensas de treinamento em Portugal no projeto Missão Europa, do Comitê Olímpico do Brasil (COB). “Conseguimos nadar 275 km, uma média alta, para nos prepararmos para a prova em Capri. Foi um período importante não só para rodar, mas também para o descanso e a alimentação”, afirmou Ana Marcela, de 28 anos, que é a recordista da prova com o tempo de 6h24min.

Após essa prova, a dupla segue para outros compromissos. Em 12 de setembro estarão na Ilha da Madeira (Portugal) para uma travessia de 10 km. Já nos dias 26 e 27 participarão do Campeonato Francês em Jablines (França), em provas de 5 km e 10 km.