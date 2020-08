Liga dos Campeões: Uefa sorteia confrontos da fase qualificatória

A União das Associações de Futebol da Europa (Uefa, sigla em inglês) sorteou nesta segunda-feira (31) os confrontos da terceira fase de qualificação da Liga dos Campeões 2020/2021. Com nove brasileiros no elenco, o Benfica (Portugal), comandado por Jorge Jesus, enfrentará o PAOK (Grécia) fora de casa. Diferente das edições anteriores, a vaga para a próxima fase será disputada em jogo único, sem a presença de público, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os jogos ocorrerão nos dias 15 e 16 de setembro. As datas, estádios e horários de cada partida ainda não foram definidos.

O sorteio foi dividido em duas partes, os campeões das ligas domésticas (Caminho dos Campeões) e aqueles que não foram campeões (Caminho das Ligas), que é o caso de Benfica e PAOK, vice-campeões em Portugal e na Grécia, respectivamente. Os vencedores da terceira fase terão vagas asseguradas nos playoffs (jogos decisivos) da Liga dos Campeões, já os perdedores irão para os playoffs da Liga Europa.

Em 2018 os dois clubes também foram adversários nos playoffs da Liga dos Campeões. Na época os encarnados levaram a melhor e seguiram na competição. Os treinadores de Benfica e PAOK têm pelo menos um ponto em comum. Assim como JJ, o técnico da equipe grega, Abel Ferreira, também é português.

Além dos recém-contratados Gilberto (ex-Fluminense), Pedrinho (ex-Corinthians) e Everton Cebolinha (ex-Grêmio), a equipe portuguesa tem no elenco mais seis jogadores de nacionalidade brasileira: o goleiro Helton Leite (ex- Botafogo), os zagueiros Francisco Morato (formado na categoria de base do São Paulo) e Jardel (ex-Avaí); o meio-campista Gabriel (ex-Resende); e os atacantes Carlos Vinícius (com passagem nas categorias de base de Palmeiras e Santos) e Dyego Sousa (ex-Moto Club, do Maranhão).

Confira abaixo todos confrontos:

Caminho dos Campeões

Ferencváros (HUN) x Dínamo de Zagreb (CRO)

Qarabag (AZE) x Molde (NOR)

Omonia (CYP) x Estrela Vermelha (SER)

Midtjylland (DIN) x Young Boys (SUI)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) x Dinamo Brest (BLR)

Caminho das Ligas

PAOK (GRE) x Benfica (POR)

Dínamo de Kiev (UCR) x AZ Alkmaar (HOL)

Gent (BEL) x Rapid Viena (AUT)