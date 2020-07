Liga dos Campeões Feminina volta em agosto

O Estádio Olímpico de Tóquio (Japão) foi palco de uma cerimônia para marcar a data de um ano para a abertura dos Jogos Olímpicos. O evento, organizado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), foi transmitido online pelas redes sociais do COI. A celebração passou uma mensagem de otimismo nesse momento em que o mundo atravessa uma grave crise, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O alemão Thomas Bach, presidente do COI, não compareceu ao evento, mas se fez um pronunciamento no site oficial dos Jogos. “Com apenas um ano até a Olimpíada, ainda temos um desafio gigante à nossa frente. Concordamos que precisamos adaptar os nossos planos para readequar os Jogos à realidade de crise global. O importante, porém, é mantermos o espírito de união que define a nossa missão”, disse o dirigente.

O dirigente fez questão de agradecer aos parceiros locais – comandados pelo primeiro-ministro Shinzo Abe, por Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador dos Jogos, e pela governadora de Tóquio Yuriko Koike -, aos atletas, às federações, aos comitês olímpicos nacionais e demais parceiros. “Sem o apoio de todos, o Comitê não poderia ter tomado essa decisão histórica conjunta de adiar os Jogos. Estou profundamente impressionado e agradecido pelo extraordinário progresso já percorrido desde a decisão do adiamento. Estamos trabalhando para otimizar as operações e serviços sem tocar em esportes e atletas. Dessa forma, podemos, juntamente com o Comitê Organizador, transformar esses Jogos Olímpicos de Tóquio em uma celebração sem precedentes da unidade e solidariedade da humanidade, tornando-os um símbolo de resiliência e esperança. Mostrando que somos mais fortes juntos”.

Na abertura do evento no Estádio Olímpico da capital japonesa, a nadadora Rikako Ikee apareceu com a chama olímpica. A atleta, de 20 anos, é muito conhecida no Japão e tem seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos. Diagnosticada em fevereiro do ano passado com leucemia, ela fez um agradecimento emocionante aos profissionais de saúde que estão trabalhando ao redor do mundo para salvar pessoas da covid-19, e comparou a luta dela pela vida com o trabalho dos organizadores dos Jogos.

“Era meu sonho estar nesses Jogos. (…) O que me fez continuar em frente foi o apoio de doutores, enfermeiros e profissionais de saúde. Eu entendi a importância e dificuldade do trabalho deles. Agora, esses profissionais estão enfrentando um novo inimigo: a Covid-19. Eu não posso agradecê-los o suficiente pelo que vêm fazendo. Obrigada. 2020 vem sendo um ano extraordinário. Através desta experiência, eu aprendi que o esporte é mais do que apenas os atletas. Tem a ver com diversas pessoas que fazem o esporte acontecer. Imaginar como o mundo estará daqui a um ano? Como será lindo ver os Jogos acontecendo aqui? Espero, sinceramente, que o mundo possa voltar ao normal o mais cedo possível”.

Durante a cerimônia, foi veiculado um vídeo com imagens históricas de atletas olímpicos, junto as seguintes mensagens: “juntos estaremos mais fortes” e “os Jogos Olímpicos serão uma oportunidade de celebrar a superação da humanidade”. Vários pontos da cidade de Tóquio foram decorados para lembrar a data de abertura dos Jogos ano que vem. A capital japonesa também ganhou vários cronômetros para a contagem regressiva dos 365 dias restantes até a abertura da Olimpíada.