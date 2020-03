Liga dos Campeões: duelo Barcelona e Napoli será com portões fechados

O Barcelona anunciou na manhã desta terça-feira (10), pelo Twitter, que o jogo contra o contra o Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campões, será realizado no Camp Nou com portões fechados. A decisão foi tomada após reunião dos dirigentes do clube catalão com autoridades de saúde, preocupadas com a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) na Espanha.

O número de casos confirmados no país, segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgado na noite de ontem (9), era de 589 pessoas, o quarto maior da Europa. Em primeiro lugar está a Itália, como 7.375 casos confirmados, seguida da França (1.116) e Alemanha (1.112).

Dois jogos de volta da Liga dos Campeões acontecem hoje (10), a partir das 17h. O Valência recebe o Atalanta, no estádio Mestalla, com portões fechados. Já na Alemanhã, no RB Arena, o Leipzig encara o Tottenham com a presença da torcida.

Também por conta do novo coronavírus, outras duas partidas das oitavas da LIga dos Campeões não terão público nesta quarta-feira (11), às 17h: PSG e Borússia Dortmund, e Liverpool e Atlético de Madrid. Na próxima quinta (12), pela oitavas de final da Liga Europa, o jogo de ida do Sevilha contra a Roma também será com portões fechados. Na semana que vem, dia 17, já foi definido que o confronto entre Juventus e Lyon, na Itália, não terá torcida.