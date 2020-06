Liga de Vôlei de Praia retorna na Alemanha neste sábado, sem público

Após mais de três meses paralisado, o futebol na Itália voltou na tarde de hoje (12) com clássico entre Juventus e Milan, no Allianz Stadium, da cidade de Turim A partida terminou empatada sem gols, e não teve a presença de público, devido às medidas sanitárias de proteção contra o novo coronavírus (covid-19). O futebol italiano foi interrompido no dia 9 de março em decorrência da pandemia.

O resultado foi melhor para a equipe de Cristiano Ronaldo que avançou para as finais da Copa da Itália, por conta do gol qualificado, marcado fora de casa, no jogo de ida, realizado em 13 de fevereiro. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1, no estádio San Siro, em Milão. O outro finalista da competição sairá do confronto entre Napoli e Inter de Milão, no próximo sábado (13), às 16h (horário de Brasília) no estádio San Paolo. Os napolitanos venceram, por 1 a 0, o primeiro duelo. A final da Copa Itália está programada para a próxima quarta-feira (17), na capital Roma. vai ser realizada no dia 17, em Roma.

A Fifa aboliu a possibilidade de prorrogação e foram liberadas até cinco substituições, no máximo, que devem ser feitas em três momentos diferentes, durante os 90 minutos. As mudanças visam diminuir os riscos de lesão nos jogadores após a quarentena. Na Europa, o futebol também já voltou na Alemanha, Portugal e Espanha.