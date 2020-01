Lifan encerra suas operações no Brasil

arrow-options Cauê Lira e Rafael Munhoz Lifan X80 : SUV de sete lugares foi o carro mais sofisticado que a marca vendeu no Brasil

A marca chinesa Lifan encerra suas atividades no Brasil. Desde agosto último, também não faz mais parte da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), de acordo com o que disse o presidente da entidade, Luiz Gandini, à reportagem de iG Carros, que chegou a entrar em contato com algumas lojas que confirmaram não ter mais modelos novos para vender.

LEIA MAIS: Lifan X80 é a melhor entrada no segmento de SUVs de sete lugares

A Lifan está com uma linha de montagem no Uruguai fechada desde junho de 2018. Essa operação uruguaia deixou de fazer sentido quando o regime de cotas de modelos importados mudou, deixando de ter um volume máximo de 4,8 mil unidades. Além disso, com a alta do dólar e a forte concorrência, inclusive da rival chinesa Caoa Chery, a situação foi se tornando inviável.

O lançamento mais recente da Lifan no Brasil foi o SUV X80 , em meados de 2018, com sete lugares. Apenas 320 unidades vendidas no mercado brasileiro. Houve a promessa de trazerem outros modelos, com o SUV médio X70, mas o lançamento acabou não acontecendo.

Lifan X60 foi o modelo mais vendido

arrow-options Divulgação Lifan X60 chegou a ter versão com câmbio automático CVT e foi o campeão de vendas da marca no Brasil

O modelo da Lifan que mais fez sucesso no Brasil foi o X60 , cuja última novidade foi a versão renovada e com opção de câmbio automático CVT, disponível a partir de junho de 2017. O carro podia vir com teto solar e central multimídia com tela de 8 polegadas, bancos revestidos de couro, entre outros itens. O motor é o 1.8, de 128 cv, movido apenas a gasolina.

LEIA MAIS: Lifan X60 chega com retoques no desenho e opção de câmbio automático

Em 2018, último ano completo de vendas da Lifan no Brasil, de acordo com dados da Abeifa, a marca chinesa teve 2.313 unidades vendidas no País, com o SUV X60 o mais vendido no período, com 1.668 unidades. Ainda há dados oficiais de quantos modelos a marca vendeu no mercado brasileiro em 2019. A reportagem de iG Carros tentou entrar em contato com o escritório da marca por várias vezes, mas não obteve sucesso.