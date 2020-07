Líderes mundiais enviarão vídeos em vez de viajar à ONU em setembro

A Índia cancelou, pela primeira vez, uma peregrinação a uma caverna sagrada no alto das montanhas cobertas de neve da Caxemira, já que os casos do novo coronavírus continuavam em alta nessa quarta-feira (22)..

Nas últimas 24 horas, foram relatados 37.724 novos casos da doença, de acordo com dados federais de saúde. A Índia já notificou quase 1,2 milhão de casos no total, ficando atrás somente dos Estados Unidos e do Brasil.

Os organizadores da Amarnath Yatra, durante a qual ascetas hindus, com trajes de açafrão, percorrem 46 quilômetros até a caverna por meio de geleiras e trilhas alagadas, disseram que um aumento “muito agudo” de casos do novo coronavírus forçou o cancelamento.

“As preocupações de saúde são tão sérias que a pressão no sistema de saúde, assim como o desvio de recursos para a Yatra, será imensa”, disse um comunicado do comitê organizador divulgado na noite de terça-feira.

Um isolamento rigoroso foi reativado na Caxemira – também reivindicada pelo Paquistão – no dia 12 de julho, na esteira de um grande pico de casos e mortes.

Lojas e negócios estão fechados, e na maior parte de Srinagar, a principal cidade da região, as ruas estão interditadas e as pessoas não podem sair de casa.

A caverna na montanha contém uma estalagmite de gelo, que é considerada uma manifestação física do deus hindu Shiva. É a primeira vez que a peregrinação é cancelada desde que a caverna foi descoberta por um agricultor no século 19.