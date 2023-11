Líderes dos Brics se reúnem para debater crise no Oriente Médio

Ricardo Stuckert/PR Líderes do Brics em Johanesburgo, na África do Sul – 22.08.2023

Os líderes de países do Brics (grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) farão uma videoconferência nesta terça-feira (21) para debater o conflito entre Israel e o grupo armado palestino Hamas. Segundo a agenda oficial do presidente Lula, a ligação será às 10h.

A África do Sul exerce a presidência rotativa do bloco. Além dos países que formam o bloco original, também participarão das discussões líderes da Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, que entraram no bloco em agosto .

A reunião será aberta pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Depois, os Estados membros e os Estados convidados farão declarações dos países sobre “a crise humanitária em Gaza”, de acordo com a África do Sul.

“O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, participará na reunião virtual, no final da qual se espera que os líderes adotem uma Declaração Conjunta sobre a situação no Oriente Médio, com particular referência a Gaza”, afirma o país.

Fonte: Internacional