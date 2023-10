Lideranças do sul pedem atenção com a saúde

Depois de passar pelo norte, a Comissão de Finanças esteve, nesta sexta-feira (20), no município de Cachoeiro de Itapemirim, para ouvir as contribuições dos moradores da Região Sul capixaba acerca do Orçamento do Estado para 2024. O Projeto de Lei (PL) 815/2023, em tramitação na Casa, prevê receita de R$ 24,9 bilhões para o próximo ano.

A audiência pública foi realizada na Câmara Municipal. Lá, parlamentares colheram sugestões de representantes das microrregiões Central Sul, Litoral Sul e do Caparaó. Junto, o orçamento dessas localidades soma aproximadamente R$ 585 milhões, segundo dados fornecidos pela comissão. Uma das áreas mais lembradas pelos participantes para investimentos foi a saúde.

Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente de Finanças, Tyago Hoffmann (PSB), ladeado pelos colegas de colegiado, o vice João Coser (PT), e o membro efetivo Callegari (PL), bem como os demais parlamentares Allan Ferreira (Podemos) e Dr. Bruno Resende (União).

O médico reforçou as queixas do prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari (PP), e do vice de Mimoso do Sul, Paulo Renato Barros (PTB). Ambos cobraram uma prestação de serviços mais regionalizada na medida em que as prefeituras acabam arcando com altos gastos no transporte de pacientes para consultas e exames fora do município, muitas vezes em Vitória.

Além disso, o deputado Bruno Resende falou do “grande sonho” ao se referir à construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Para garantir as obras do equipamento, entregou ao presidente de Finanças um documento solicitando a reserva orçamentária no valor de R$ 40 milhões.

Outra preocupação do parlamentar, nascido na cidade, é promover a melhoria estrutural para buscar a ampliação dos serviços ofertados nos hospitais filantrópicos em Cachoeiro, bem como nas unidades hospitalares estaduais de São José do Calçado e Jerônimo Monteiro.

Centro de infusão

O vereador da cidade Mestre Gelinho (PSDB) endereçou uma demanda em nome da associação de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, como Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. O pedido foi realçado pela representante da entidade, Ediana Ribeiro.

Ediana explicou a necessidade de abertura de um centro de infusão de medicamentos porque hoje os medicamentos (que são resfriados) são retirados na farmácia do Estado e aplicados na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O atendimento especializado prescinde de equipe habilitada nesses cuidados. Desde 2019 a entidade faz essa cobrança, revelou.

Mobilidade urbana

Outro tema abordado foi a mobilidade urbana, sobretudo de Cachoeiro. Durante a reunião, o presidente da Câmara Municipal, Brás Zagotto (Podemos), entregou ao deputado Tyago Hoffmann um documento reivindicando a construção de uma ponte sobre o Rio Itapemirim no valor de R$ 35 milhões.

A obra ligaria os bairros Valão e Rubem Braga com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana local. “Cacheiro cresceu desordenado”, explicou o gestor sobre a ausência de um plano diretor municipal. “Essa ponte vai aliviar cerca de 60%, 70% do trânsito do centro da cidade”, concluiu.

Turismo

A área do turismo também foi lembrada. O vereador de Jerônimo Monteiro Leneandro Braga Goulart (PDT) propôs a criação de um catálogo físico e virtual dos monólitos (pedras como o Frade e a Freira) da região do Caparaó. O objetivo é identificar pontos turísticos da cidade, como a Pedra da Cava Roxa e o Maciço das Andorinhas.

Para isso, cobrou aos deputados estudo de viabilidade no sentido de ampliar a rodovia que liga Jerônimo Monteiro até Alegre visando atrair turistas. “Melhorar a estrada é manter uma manutenção constante da rodovia”, disse.

A Comissão de Finanças conclui o ciclo de audiências públicas do Orçamento 2024 nesta segunda-feira (23), na Assembleia Legislativa (Ales). O encontro está marcado para acontecer no Auditório Augusto Ruschi, a partir das 19 horas, com lideranças das microrregiões Metropolitana, Sudoeste, Serrana e Central Serrana.

