Líder religioso da Coreia do Sul é preso por atrapalhar combate à Covid-19

Um vídeo publicado nesta sexta-feira (31) nas redes sociais mostra o momento em que uma jovem heroína salva a vida de um tubarão que havia ficado encalhado na faixa de areia de uma praia.

Pelas imagens, não é possível dizer o local em que o incidente ocorreu, apenas que o tubarão já estava com dificuldades para respirar quando foi resgatado. Para realizar a ação, a mulher teve sangue frio e entrou na água arrastando o animal pela cauda.

All Sharks are not dangerous,

Nor all heroes wear caps?

A kind women saving a shark.

Of the over 500 species of sharks found in our oceans, only about 30 have been reported to ever attack human.. pic.twitter.com/MIsTqB24Pm

