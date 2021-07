Líder, Palmeiras supera Santos em casa e emplaca quinta vitória seguida no Brasileirão

Clique aqui para ver a ficha técnica, estatísticas e tudo sobre o jogo!

Embalado, o Palmeiras, com o resultado positivo contra o Santos, chegou à sua quinta vitória seguida no Brasileirão – a sequência começou com Bahia (3×2 em casa), Internacional (2×1 fora), Sport (1×0 fora) e Grêmio (2×0 em casa).

Com a vitória, o Verdão chegou ainda a 17 partidas sem conhecer derrota como mandante pelo Brasileirão: o último revés nessa circunstância aconteceu no dia 10 de outubro de 2020, diante do Coritiba, no Allianz Parque. De lá para cá, são 12 vitórias e cinco empates: Atlético-MG (3 a 0), Fluminense (2 a 0), Athletico-PR (3 a 0), Bahia (3 a 0), Bragantino (1 a 0), Grêmio (1 a 1), Corinthians (4 a 0), Vasco (1 a 1), Botafogo (1 a 1), Fortaleza (1 a 0), Atlético-GO (1 a 1), Chapecoense (3 a 1), Corinthians (1 a 1), América-MG (2 a 1), Bahia (3 a 2), Grêmio (2 a 0) e, agora, o Santos. Abel Ferreira e a sua comissão estão invictos atuando em casa pelo Nacional, já que todos os duelos tiveram o comando dos profissionais portugueses – que foi o caso de hoje, em que Abel não comandou, mas o auxiliar João Martins foi a campo.

Com o triunfo sobre o Peixe neste sábado, o Alviverde passou a acumular seis jogos de invencibilidade contra o Santos desde a última derrota para o rival em 2019. De lá para cá, foram quatro jogos pela temporada 2020 (um pelo Paulista, dois pelo Brasileiro e outro pela final da Libertadores, disputada em janeiro deste ano) e dois pela temporada 2021 já com o de hoje (pelo Paulista e, agora, pelo Brasileiro) – no total, o Alviverde soma quatro vitórias e dois empates nos duelos mais recentes com o time alvinegro. Desta forma, o time palestrino chegou à marca de seis confrontos sem derrota para o Santos pela primeira vez desde 2010, quando, na ocasião, foi a sete partidas de invencibilidade (de 28/06/2009 a 10/07/2011).

Individualmente, dentre os jogadores, Scarpa engordou seu ótimo número de assistências na temporada (já são 15) e, de quebra, completou a expressiva marca de 150 jogos com a camisa do Palmeiras. Considerando o rendimento dos jogadores de todos os clubes da competição nacional, ele é o líder em finalizações (37), em assistências (cinco, ao lado de Hulk, do Atlético-MG) e em cruzamentos certos (25) de acordo com dados do Footstats.

Já Willian, fez o seu gol número 65 pelo Verdão – é o segundo maior artilheiro do time no Século XXI, atrás só de Dudu, fez sua centésima partida no Allianz Parque, número expressivo, sendo o segundo que mais jogou na arena, atrás só de Dudu, com 128 jogos no local – o Baixinho, aliás, reestreou nesta tarde pelo Verdão! Bigode e Dudu, aliás, são os jogadores que somam mais gols na arena alviverde: o camisa 29 tem 27 gols no local, e Dudu soma 33 bolas na rede.

LÍDER

O Palmeiras foi 8 vitórias em 11 jogos no Brasileirão (um empate e duas derrotas) e chegou a 25 pontos. Desta forma, o Verdão é o líder isolado do certame, seguido do Red Bull Bragantino (23), Athletico-PR (20) e Atlético-MG (19).