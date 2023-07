Líder do grupo Wagner promete ‘novas vitórias’

Reprodução Líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin

O líder do grupo mercenário russo Wagner , Yevgeny Prigozhin, teria prometido em um áudio que haverá “novas vitórias no fronte em um futuro próximo”.

A suposta promessa do miliciano está em uma mensagem em áudio de cerca de 40 segundos divulgada recentemente no canal Grey Zone. Enquanto isso, o paradeiro do chefe da organização ainda é desconhecido.

O áudio, por sua vez, não foi divulgado por outros veículos que normalmente transmitem as mensagens de Prigozhin, como a Press-Sluzhba Prigozhina, pertencente à sua holding Concord.

“Hoje precisamos mais do que nunca do seu apoio. Quero que entendam que nossa ‘Marcha pela Justiça’ teve como objetivo combater os traidores e mobilizar nossa sociedade. Acho que conseguimos muito disso. Em um futuro próximo, tenho certeza de que vocês verão nossas próximas vitórias no fronte de batalha”, afirma na mensagem o autor que se apresenta justamente como o chefe do grupo mercenário.

O Grey Zone, que é próximo ao Wagner, informou que os milicianos do grupo se mudaram para Belarus. Além disso, os combatentes já estariam treinando com tanques e armas pesadas na região de Mogilev, próxima à fronteira com a Rússia.

