Líder do governo diz que “[Bolsonaro] não vai mudar” após ameaçar repórter

Agência Pública Bolsonaro ameaçou jornalista após pergunta sobre cheques de Queiroz direcionados à Michelle Bolsonaro

Após Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar que tem vontade de encher a boca de jornalista de porrada , oposição fará adiantamento de pedido de impeachment do presidente. Ameaça ao repórter do GLOBO aconteceu neste domingo (23).

Alessandro Molon, líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB) na Câmara, também deve inserir um novo trecho afirmando que Bolsonaro cometeu dois outros crimes de responsabilidade. O primeiro contra o exercício de direitos individuais, e o segundo falta de probidade administrativa.

“Sem liberdade de imprensa não há democracia. É inaceitável que tenhamos um presidente que tenta calar os jornalistas sempre que eles perguntam por que Queiroz depositou dinheiro na conta da primeira dama”, disse Molon

A ameaça aconteceu quando Bolsonaro foi perguntado sobre os depósitos feitos por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Estou com vontade de encher a tua boca na porrada, tá?”, respondeu o presidente.

No início do mês, a revista “Crusóe” mostrou que Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, repassou R$ 72 mil em cheques a Michelle entre 2011 e 2016. Os dados foram revelados à partir da quebra do sigilo bancário do ex-assessor.