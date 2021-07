Líder de audiência, Erlan Bastos completa 1 ano no comando do Balanço Geral CE

Reprodução Erlan comemora um ano no Balanço Geral





O jornalista e apresentador Erlan Bastos completou nesta terça-feira um ano à frente do Balanço Geral CE, programa da TV Cidade, afiliada da Record TV no Ceará. O comunicador foi o responsável por tirar a atração jornalística da terceira posição no Ibope na Grande Fortaleza e colocá-la para brigar com a Globo.

Erlan Bastos é visto como um dos novos fenômenos da televisão brasileira. No comando do Balanço Geral CE e do quadro “A Hora da Venenosa”, vence com frequência a Globo na capital cearense. Na semana passada, por exemplo, venceu a emissora carioca em três confrontos diretos.





Na terça-feira (20), o Balanço Geral CE obteve índice de 8,8 pontos do ibope, com pico de 10,2 pontos, contra 8,6 da Globo. A vitória se repetiu na segunda-feira (19), quando o programa de Bastos marcou 9,9 pontos na audiência na média, com pico de 12,5. A Globo, em comparação, obteve média de 8,4 pontos no mesmo período.

Você viu?

O programa também venceu a concorrente na última sexta-feira (16). O Balanço Geral CE venceu mais uma vez a Globo na audiência e foi líder, marcando média de 8,8 pontos, com pico de 12,2. Enquanto isso, a emissora dos Marinho não passou dos 6,8 pontos de média.

Erlan Bastos assumiu o Balanço Geral CE em 2020, quando deixou a Rede Meio Norte e assinou com a TV Cidade, afiliada da Record TV. Na antiga emissora, comandou os programas “Supertop” e “Vida de Artista”. Ao chegar ao jornalístico, deu uma nova cara à atração, tirando o programa da terceira colocação na audiência para brigar pela liderança.

Edson Ferreira, diretor geral do Grupo Cidade de Comunicação, reforça que a simplicidade e a relevância se tornaram marcas do programa neste último ano. “O Balanço Geral CE cumpre um papel fundamental na programação da TV Cidade, trazendo informações relevantes de uma forma dinâmica e popular”, apontou.

Ao misturar assuntos importantes e notícias do mundo das celebridades com a irreverência e credibilidade de Bastos, a atração da TV Cidade conquista mais espaço a cada dia. “Sem dúvidas, esses bons resultados de audiência são reflexos deste trabalho incessante do Grupo Cidade de Comunicação em levar notícias e entretenimento de qualidade para o telespectador”, afirmou.

Já o presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Miguel Dias Filho, ressaltou que a importância do programa está, ainda, na capacidade de alcançar audiência fora do Ceará através das plataformas digitais. “Com o Balanço Geral CE, a TV Cidade se consolida na preferência do público cearense e se destaca com um público nacional que assiste a programação através de outras plataformas”.

O Balanço Geral Ceará vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 14h às 15h15min, com apresentação de Erlan Bastos. Já o quadro “A Hora da Venenosa” conta com a apresentação de Bastos e Mayara Lorenna.