Libido nas alturas: 5 alimentos que podem aumentar o tesão

Para quem quer utilizar a alimentação como aliada indireta na manutenção da libido, alguns alimentos prometem aumentar o desejo sexual

Quando o assunto é libido, alimentos afrodisíacos são sempre um tema que divide opiniões. Mas o fato é que: aumentando, de fato, a libido ou não, mal não vai fazer ingerir esses alimentos antes do sexo, ainda que seja para um efeito placebo.

Contudo, diversas frentes da nutrição defendem que a ingestão de alimentos específicos pode ajudar no ajuste de questões hormonais e de outras substâncias, interferindo indiretamente na libido.

Logo, vale anotar uma lista de alguns alimentos chave para aumentar o tesão. Confira 5 deles, de acordo com o site Saber Vivir:

Romã

Muitos estudos apontam efeitos saudáveis da ingestão do romã na circulação sanguínea, devido ao fato do fruto ser rico em antioxidantes, o que influencia no irrigamento de sangue dos genitais e pode proporcionar mais libido.

Além disso, um relatório publicado pelas universidades de Edimburgo e Queen Margaret, na Escócia, relacionou a ingestão de suco de romã com o aumento dos níveis de testosterona.

Nozes

As nozes são ricas em minerais como o zinco e o magnésio, o que pode melhorar o desempenho sexual.

Morangos e framboesas

As frutas vermelhas seguem a mesma lógica do romã, ou seja, por serem ricas em antioxidantes podem ter efeito indireto na irrigação dos órgãos sexuais e, consequentemente, na libido.

Melancia

Cientistas da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, afirmam que a melancia possui propriedades afrodisíacas devido à citrulina presente na casca. O organismo converte a citrulina em arginina, que age no relaxamento dos vasos sanguíneos de forma semelhante a medicamentos como o Viagra.

Ginseng

De acordo com especialistas, a ingestão dessa raiz melhora a qualidade da ereção, uma vez que auxilia em alterações hormonais, no aumento do fluxo sanguíneo e no relaxamento do músculo liso cavernoso.