Liberações de crédito emergencial chegam a R$ 164,6 milhões no balanço dessa sexta (12)

Chamando de “inconsequente e irresponsável” a conduta do Presidente da República de instigar a invasão de hospitais por seus aliados e de “papel vergonhoso” a atitude de seis deputados estaduais, que entraram no Hospital Dório Silva para tentar contrapor as informações da Secretaria de Estado da Saúde, dois procuradores do Estado entraram com notícia-crime no Ministério Público Estadual contra os seis parlamentares capixabas que protagonizaram o episódio.

Na ação, o procurador-geral do Estado Rodrigo Francisco de Paula e o subprocurador para assuntos jurídicos Jasson Hibner Amaral pedem à Procuradora Chefe Luciana Gomes Ferreira de Andrade “apure os fatos aqui descritos e, ao final, se entender pelo efetivo cometimento de crime contra a saúde pública, que proponha a competente ação penal pública perante o Pleno do TJES”.

Estão incursos na ação os deputados Lorenzo Silva de Pazolini (mais conhecido como Delegado Lorenzo Pazolini), Lucinio Castelo de Assumção (mais conhecido como Capitão Assumção), Vanderson Alonso Leito (mais conhecido como Vandinho Leite), Carlos Von Schilgen Ferreira, Adonias Marques de Abreu (mais conhecido como Torino Marques) e Danilo Bahiense Moreira (mais conhecido como Delegado Danilo Bahiense).

Leia abaixo na íntegra o pedido do Ministério Público Estadual

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

OF/GAB/PGE N. __/2020 Vitória (ES), 15 de junho de 2020.

Exma. Senhora

LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE

Procuradora-Geral de Justiça

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)

Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, n. 121, Santa Helena, Vitória/ES CEP. 29055-036.

Nesta

Assunto: Notícia de crime praticado por Deputados Estaduais. Crime contra a

saúde pública. Art. 268 do Código Penal. Grave pandemia decorrente do surto do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Invasão das instalações do Hospital Dório Silva, localizado no município da Serra/ES, referência no tratamento de pacientes com covid-19. Trânsito entre alas de referido nosocômio público, inclusive no setor de isolamento, sem a observância dos protocolos sanitários. Risco de contaminação de servidores e pacientes, além dos próprios parlamentares.

Senhora Procuradora,

Cumprimentando-a com distinção, sirvo-me do presente instrumento

para, respeitosamente, submeter à apreciação dessa honrada instituição ministerial fatos praticados por parlamentares estaduais que, em tese, podem ser enquadrados no tipo penal do art. 268 do Código Penal: “infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”. Exerce-se, aqui, portanto, a faculdade prevista no art. 27 do Código de

Processo Penal, justificando-se a postura da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) na gravidade dos fatos ora noticiados, os quais, se não receberem a devida censura dos órgãos de persecução penal, poderão incutir no espírito de outros cidadãos ou autoridades públicas a sensação de que possuem o direito de adentrar em áreas hospitalares dedicadas aos tratamento de pacientes com covid-19 para ofender servidores, depredar o patrimônio público e, o pior de tudo, agir dessa forma sem a observância de protocolos sanitários rígidos, o que tem o condão de colocar em risco a integridade física de pacientes e profissionais da saúde. Como é notório, o Presidente da República, no dia 11/06/2020, através

de um pronunciamento realizado nas redes sociais, incentivou seus seguidores a invadir hospitais para checar a efetiva ocupação de leitos.

Em referida “live”, sugeriu à população o seguinte: “tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar e Muita gente tá fazendo isso, mas mais gente tem que fazer, para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não”1. A conduta inconsequente e irresponsável do Presidente da República, infelizmente, encontrou eco em uma minoria radical da população, como se depreende, por exemplo, da mensagem divulgada pela cidadã Alessandra Gurgel em sua rede social (doc. anexo), mercê da qual tentou organizar uma invasão coletiva às dependências do Hospital Jayme dos Santos Neves, desconsiderando, com essa sua postura, todas as regras sanitárias vigentes, que impõem um isolamento social rigoroso. Entretanto, o que causou espanto à sociedade capixaba e revolta entre os profissionais da saúde foi o fato de meia dúzia de deputados estaduais se prestarem a esse papel vergonhoso de tentar confrontar os dados oficiais divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), acerca da efetiva ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), a partir da invasão e inspeção in loco de hospital público em época de grave pandemia, conduta que colocou em risco a vida de pacientes e servidores, já que os parlamentares transitaram por alas de tratamento de pacientes com covid-19 e demais setores do Hospital Dório Silva sem a observância dos protocolos sanitários vigentes para o combate da pandemia, violando, assim, as determinações do Poder Público destinadas a impedir a propagação do novo coronavírus. Tal conduta, amplamente noticiada nos jornais de livre circulação2, foi praticada no dia 13/06/2020 pelos Deputados Estaduais: (i) Lorenzo Silva de Pazolini (mais conhecido como Delegado Lorenzo Pazolini), (ii) Lucinio Castelo de Assumção (mais conhecido como Capitão Assumção), (iii) Vanderson Alonso Leito (mais conhecido como Vandinho Leite), (iv) Carlos Von Schilgen Ferreira, (v) Adonias Marques de Abreu (mais conhecido como Torino Marques) e (vi) Danilo Bahiense Moreira (mais conhecido como Delegado Danilo Bahiense). Conforme nota de repúdio divulgada pela SESA (doc. anexo), “além da violação do direito à imagem de todas as pessoas constrangidas pelos invasores por meio da captação de imagens sem autorização, o ato é um desrespeito aos familiares que, devido a esses protocolos, não podem sequer ter contato com seus entes queridos”. Há sérios indícios, portanto, de que os parlamentares estaduais acima nominados praticaram, dentre outros, o crime tipificado no art. 268 do Código Penal, devendo ainda ser apurada a prática do crime descrito no art. 286 do Código Penal, haja vista a incitação promovida por Alessandra Gurgel em suas redes sociais.

1 A informação consta no site: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/06/12/bolsonaro­ incentiva-invasao-a-hospitais-para-checar-ocupacao.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 15/06/2020.

2 https://www.agazeta.com.br/es/politica/secretaria-de-saude-repudia-invasao-de-deputados-do-es-a-hospital­ 0620. Acesso em 15/06/2020

Calha salientar, neste ponto, por oportuno, que o próprio Procurador-

Geral da República, Sua Excelência Augusto Aras, anunciou que expedirá, durante essa semana, ofícios aos Ministérios Públicos estaduais com a sugestão/recomendação de que sejam instaurados procedimentos para apurar eventuais responsabilidades por invasões a hospitais destinados ao tratamento de pacientes com covid-19, uma vez que “os episódios de invasão narrados pela imprensa, são graves e podem ensejar, em tese, a responsabilidade criminal dos autores”3. Por todo o exposto, a PGE pede o recebimento do presente ofício

como notícia-crime, a fim de que o MPES, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), promotor natural dos delitos praticados por parlamentares estaduais, apure os fatos aqui descritos e, ao final, se entender pelo efetivo cometimento de crime contra a saúde pública, que proponha a competente ação penal pública perante o Pleno do TJES. Na oportunidade, renovo protestos de consideração e apreço,

colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.



RODRIGO FRANCISCO DE PAULA

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

JASSON HIBNER AMARAL

SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS