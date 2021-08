Liberada lista de classificados para cursos semipresenciais do Qualificar ES

Foi publicada, nesta sexta-feira (06), a lista de classificados para as 120 vagas de cursos semipresenciais do Qualificar ES. O programa é ofertado pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). O resultado está disponível no site www.qualificar.es.gov.br.

As oportunidades foram abertas para pessoas com graduação em cursos de formação inicial e continuada, nas áreas de “Design Thinking para Educadores”, “Informática na Educação: Novas Mídias” e “Programação Neurolinguística – PNL”, com carga horária de 200 horas, divididas em 184 horas a distância e 16 horas presenciais. A classificação acontece conforme a ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital, até o preenchimento total do número de vagas.

Os cursos têm início no dia 09 de agosto e o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) será liberado apenas nesta data. Em caso de problemas no acesso à sala virtual, o aluno deverá entrar em contato, imediatamente, com o núcleo de Ensino a Distância (EaD) do programa, pelo e-mail [email protected].

Já os encontros presenciais acontecem no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha, sempre respeitando a matriz de risco do Estado e os protocolos sanitários. Os classificados deverão participar obrigatoriamente do primeiro encontro presencial ou será desclassificado, permitindo que seja convocado o suplente. O cronograma com as datas dos encontros presenciais deve ser consultado no Anexo A do Edital (nº 012/2021).

Na impossibilidade de comparecimento, é necessário comunicar antecipadamente, enviando e-mail para [email protected], com o título “Justificativa de Ausência”, para análise da coordenação dos cursos, podendo ou não ser aceita a justificativa.

