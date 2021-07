Reprodução: Alto Astral Lian Gong: conheça a prática corporal para relaxar após a jornada de trabalho

Com a pandemia , foi preciso ajustar diversos aspectos da vida. Contudo, com certeza, a mudança que mais impactou a vida de várias pessoas ao redor do mundo foi o home-office . Apesar da prática ser, em geral, bastante positiva , quando feita com pouco preparo e na pressa, como ocorreu no último ano, pode contribuir para jornadas mais longas e exaustivas de trabalho, fazendo com que funcionários sintam-se mais sobrecarregados e, portanto, estressados .

Segundo pesquisa de 2018 da International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR), 72% dos brasileiros que estão ativos no mercado de trabalho observaram sintomas ocasionados pelo aumento do estresse. Desse total, 32% sofrem da chamada Síndrome de Burnout. O mais assustador, no entanto, é que das pessoas que sofrem com a Síndrome, 92% declararam que, apesar de não sentirem mais condições de trabalhar, não deixam seus afazeres de lado.

Assim, os dados revelam que a rotina de serviço pode, sim, vir a alterar o cotidiano. Desse modo, é muito importante lembrar que por conta da crise causada pela Covid-19, a tendência é de que os números sejam ainda mais agravantes em 2021.

Com isso, torna-se necessário dedicarmos um pedacinho do dia à práticas que visam o relaxamento e autocuidado . Logo, a inserção de certas atividades no dia a dia podem contribuir para a redução dos sintomas de estresse.

Alternativas que vale a pena

Uma opção pouco conhecida entre os brasileiros, porém bastante eficaz após uma longa e cansativa jornada de trabalho é a prática corporal chinesa conhecida como Lian Gong.

Também chamada de Yi Qi Gong, a prática do Lian Gong visa, de modo geral, potencializar de forma bastante positiva a saúde de quem a pratica.

Yi: significa beneficiar, potencializar e ampliar;

Qi: o sopro vital;

Gong: treinamento, dedicação e aquisição de habilidade;

O método possui 18 exercícios corporais capazes de ajudar na respiração e circulação sanguínea. Além disso, quando aliada a tratamentos medicamentosos, auxilia na prevenção de doenças, entre elas as respiratórias crônicas, como bronquite, e na melhora do sistema cardiorrespiratório. Mas o melhor de tudo? O Lian Gong é indicado para todos – desde, é claro, que se escolha os exercícios conforme os próprios limites e adaptação.

Segundo Ricardo Amarante, terapeuta e especialista na prática do Yi Qi Gong, é necessário praticar pelo menos uma vez por dia após o expediente para conquistar resultados satisfatórios.

O profissional comenta ainda que vale conciliar a atividade com caminhadas, práticas corporais leves e menos contato com telas, como celulares, computadores e tablets, visto que isso auxilia na diminuição do estresse. “Além de ficar longe de agitações, também é bom evitar dormir no final da tarde e aproveitar para praticar o Lian Gong entre as 17h e 19h para não prejudicar o sono noturno”, recomenda.

Amarante também explica que a prática, quando feita com maior frequência, faz com que a pessoa adquira maiores resultados, trazendo benefícios para todo o corpo. “Lembre-se sempre de praticar com entusiasmo, otimismo, dosagem adequada, aperfeiçoamento gradativo, mobilizando a força interna e com muita alegria. Tenha sempre em mente que para prevenir e tratar de doenças se faz necessário persistência e regularidade nas práticas.” pondera.

Por fim, ainda vale mencionar que, em pesquisa intitulada “Impacto do lian gong na qualidade de vida de indivíduos com tontura na atenção primária”, publicada na Revista de Saúde Pública, da Universidade de São Paulo (USP), o Lian Gong mostrou-se um aliado no combate à vertigem. No estudo, os cientistas observaram que a prática contribui para a melhora da vertigem em pessoas que sofrem do problema após 12 semanas de prática.

Fonte : Ricardo Amarante, idealizador da Ramarante , terapeuta e instrutor de QI Gong pela Associação Brasileira de QI Gong para saúde, instrutor de Lian Gong em 18 Terapias com especialização em Shangai, na China, além de especialista em Sustentabilidade e Engenheiro Civil formado pela PUC-Campinas.