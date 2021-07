Lexa surge sem sutiã em look para encarar o frio e mostra estilo

Para encarar o inverno brasileiro, Lexa compartilhou uma foto do look de frio, sendo um casaco felpudo com capuz, enquanto ostentava o carão e estilo no Instagram. A cantora apareceu sem sutiã por baixo da roupa.

“E esse friozin”, escreveu Lexa, na legenda da publicação, recebendo mais de 40 mil curtidas em poucos minutos. Nos comentários, seguidores não deixaram de comentar o clique da artista, em que mostra sensualidade e beleza.

“Gata”, comentou uma seguidora. “Linda demais”, admirou outra. “Você é perfeita”, disse mais uma seguidora de Lexa. “Maravilhosa”, escreveu outra internauta, entre vários comentários. Alguns seguidores também utilizaram emojis para o momento.

Ainda, Lexa compartilhou outro clique no final de semana. Antes do frio, a artista aproveitou para posar de biquíni em seu Instagram oficial, deixando o bumbum em destaque e recebendo milhares de likes.

