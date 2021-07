Lexa revela porquê não é vista com MC Guimê nas redes sociais

Instagram/Reprodução Lexa revela planos com MC Guimê

Lexa e MC Guimê são um dos casais mais queridinhos do mundo dos artistas. No entanto, uma curiosidade acabou movimentando a web nesse fim de semana. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a cantora acabou se deparando com questionamentos acerca da sua relação, e decidiu abrir o jogo.

Um internauta queria saber o motivo de Lexa não postar fotos com o maridão na web nem mostrar mais detalhes da rotina do casal. A carioca abriu o jogo, e revelou que prefere dedicar suas mídias apenas ao seu trabalho e não se sente tão à vontade para expor sua intimidade com MC Guimê.

Leia a notícia completa no TV Foco.