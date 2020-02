Lexa quase mostra demais com vestido minúsculo e rouba a cena: “mulherão”

Após uma hora e meia de depoimento, Petrix Barbosa acaba de deixar a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) na tarde desta sexta-feira (7). Dependendo das análises do Estado sob os casos de assédio , o ginasta pode pegar de 1 a 5 anos de prisão.

arrow-options Reprodução/Globo Petrix





De acordo com a delegada Gisele do Espírito Santo, que colheu o depoimento do atleta, Petrix estava nervoso durante toda sua permanência na delegacia para esclarecer os fatos.

Com base na análise dos vídeos em questão, o ginasta praticou importunação sexual, ou seja, realizou gestos sexuais sem agressão. Flayslane e Bianca Andrade também deverão prestar seus depoimentos quando deixarem o programa.

Em nota, a assessoria do atleta disse que ele “se colocou à disposição para contribuir com as autoridades em elucidar os acontecimentos ditos polêmicos no reality” e que Petrix “esclareceu que nunca teve a intenção de importunar, constranger e, tampouco, magoar ninguém.”

Entenda o caso

Na primeira festa da casa, Petrix apertou os seios de Bianca Andrade, dona do canal Boca Rosa, enquanto ela estava alcoolizada. Em outra ocasião, ele também foi filmado esfregando suas partes íntimas na cabeça da cantora Flayslane, que também estava bêbada no momento.