Lexa perde 15 kg e impressiona ao mostrar antes e depois

De férias no exterior, Anitta tem curtido as folgas ao máximo, sempre com regalias e muita atividade nas redes. Recentemente a Poderosa fez uma live no Instagram e a partir de uma reação da cantora a um comentário de Gustavo Bertoni, vocalista do Scalene, o jornal Extra apurou e descobriu que ela está de contatinho novo.





arrow-options Reprodução/Instagram Anitta em Aspen

Durante o vídeo ao vivo feito por Anitta , o nome de Gustavo surgiu na tela. Ao se dar conta que o contatinho estava de olho, a cantora mandou: “Oi, tudo bem! Vamos olhar seu WhatsApp, querido”.





O recado, que soou confuso para os fãs, era para o músico, que devia estar “ocupadinho” e ainda não tinha respondido à mensagem dela.

arrow-options Reprodução Instagram Gustavo Bertoni, do Scalene





Gustavo Bertoni tem 26 anos. Em 2009, ele formou com os irmãos a banda Scalene . Em 2019 ele foi acusado pela ex-namorada, Luiza Pereiza, de traição e assédio. Pelo que se sabe, o caso entre ele e Anitta não é sério, nem tem compromisso, por isso o termo “contatinho”.