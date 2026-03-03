Lexa ganha curso de mergulho e celebra presente do marido: ‘Amei esse presente!’

A cantora Lexa, de 31 anos, revelou nesta terça-feira (3), que deu início a um novo desafio pessoal: um curso para se tornar mergulhadora. Animada com a novidade, a artista compartilhou registros do primeiro dia de aula e mostrou entusiasmo com a experiência.

Nas redes sociais, Lexa contou que o incentivo partiu do marido, o ator Ricardo Vianna, responsável pelo presente especial. “E essa futura mergulhadora? Amei esse presente, amor! Hoje comecei o curso para me tornar mergulhadora”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

A artista ainda fez questão de agradecer ao instrutor responsável pelas primeiras orientações. Empolgada com a nova fase, Lexa demonstrou estar pronta para encarar o desafio e ampliar seus horizontes além dos palcos. Confira: