Lexa encanta ao mostrar novas fotos do casamento com Ricardo Vianna: ‘Babando ‘

A cantora Lexa, de 30 anos, encantou os fãs neste domingo (12), ao publicar novas fotos de seu casamento com o ator Ricardo Vianna, de 33, realizado na última sexta-feira (10), no Rio de Janeiro. “O casamento mais lindo do mundo. Eu tô babando até agora”, escreveu a cantora ao celebrar o momento especial.

Os registros renderam elogios nas redes sociais. “Perfeita, minha noivinha”, comentou Pocah, madrinha da cerimônia. Outros fãs exaltaram o bom gosto da festa e a beleza da noiva.

A celebração aconteceu na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio. Para data especial, Lexa escolheu um vestido “clássico e delicado”, criado por Israel Valentim, com modelo tomara que caia em renda e luvas bordadas. Confira: