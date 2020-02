Lexa e outras famosas marcaram presença na apuração do carnaval do Rio

A escola de samba Unidos do Viradouro é eleita a campeã do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro após uma votação acirrada com Grande Rio e Beija-Flor. O enredo escolhido foi “Viradouro de Alma Lavada”, que lhe rendeu pela segunda vez o maior título do Grupo Especial. Confira os melhores momentos do desfile da escola, que há 23 anos não vencia a competição, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Gilvan de Souza/ Agência O Dia Viradouro

Assim que anunciada a penúltima nota do último quesito, que lhe concederam a vitória, os representantes da escola não conseguiram conter a emoção e pularam de alegria. “Nós estamos de alma lavada”, disse o carnavalesco Tarcísio Zanon aos pranto em entrevista à TV Globo .

Logo no começo da apuração foi anunciado que a Unidos da Tijuca perdeu um décimo por ter ultrapassado o número de tripés da Comissão de Frente. A União da Ilha também perdeu um décimo por ter ultrapassado o tempo máximo de desfile.

O desfile

Na avenida, a Viradouro foi segunda escola a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial e conquistou o título de melhor enredo no Estandarte de Ouro. Eles viajaram até a Bahia, para cantar o empoderamento feminino das Ganhadeiras de Itapuã. Uma das justificativas levantadas para a escolha da escola foi a facilidade de comunicação com o público, dada a facilidade de compreensão do enredo. A comissão de frente da vermelho e branco levou para a Avenida um aquário de 7 mil litros no qual uma nadadora de nado sincronizado encantou o público com movimentos submersos. A abertura rendeu o prêmio para agremiação.

A disputa

Durante o começo da apuração, a escola de samba Beija-Flor liderou o ranking da Liga das Escolas de Samba. A Grande Rio se manteve colada, compartilhando a segunda colocação com a Unidos do Viradouro. Mas, a partir do quesito “evolução” a escola conseguiu superar a Beija-Flor e empatar com a Grande Rio e foi conseguindo se distanciar das demais. Foi na penúltima nota do quesito “harmonia” que a Unidos do Viradouro conseguiu seu título de campeã do Carnaval de 2020 do Rio de Janeiro.