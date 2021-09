Lexa e irmã de Neymar vão ao ensaio da Império Serrano

Reprodução/Instagram Rafaella Santos, Darlin Ferrattry e Lexa

Darlin Ferrattry brilhou em mais uma noite de ensaio da Império Serrano, neste sábado (4). Usando um look de R$ 8 mil e com 15 mil cristais bordados, a rainha de bateria da agremiação de Madureira teve duas convidadas especiais na sua comitiva: a filha Lexa e Rafaella Santos, irmã do atacante Neymar.

De máscaras, as três caíram no samba do evento, organizado pelo mestre Vitinho, o presidente da agremiação Sandro Avelar, Branco Ribeiro, Thiaguinho Gomes e RMelo produções, seguiu todos os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavirus.

Em cumprimento a um decreto municipal, para participar da noite de samba, também foi obrigatório comprovar que a vacina contra a Covid-19.